Bursa Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tufan Teker, çölyak hastalarının doğru diyet programıyla sağlıklı bir hayat sürdürebileceğini bildirdi.

Teker, Uluslararası Çölyak Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, çölyak hastalığının "gluten" adlı proteine karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği antikorların, ince bağırsağın emilim yüzeyinde yıpranmaya yol açmasıyla geliştiğini belirtti.

Hastaların hiçbir semptom olmadan kan tetkiklerinde anormallik saptanması sebebiyle başvurabileceği gibi gaz, şişkinlik, bir süredir devam eden kronik ishal şikayetiyle de başvurabileceğini aktaran Teker, şunları kaydetti:

"Çölyak hastalığı kabızlıkla da seyredebilir. Hastalar, sindirim sistemi şikayetleriyle başvurabileceği gibi cilt bulguları, kaşıntılı kabarık cilt lezyonları, nörolojik bulgular, özellikle çocukluk döneminde epilepsi gibi tedaviye dirençli anemiler veya vitamin eksikliklerine bağlı, örneğin daha erken yaşta görülebilen kemik erimesi tablolarıyla da bize gelebilirler."

Çölyak tanısı konan hastalara ömür boyu glutensiz diyet önerildiğini kaydeden Teker, hastaların diyetlerine uymamaları ve emilim bozukluklarının devam etmesi durumunda ilerleyen dönemde erken yaşta kemik erimesi, dirençli anemiler, halsizlik, kilo kaybı, ishal ve lenfoma gelişimi görülebileceğini aktardı.