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        Bursa'da çöken toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken toprağın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:38
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        Bursa'da çöken toprağın altında kalan işçi kurtarıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken toprağın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde, altyapı çalışması kapsamında kazı yapılırken toprak çöktü.

        İşçi Kadri E. (51) toprağın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Bulunduğu yerden çıkarılan Kadri E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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