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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:08 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:21
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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Ramazan T, 16 ATJ 138 plakalı hafif ticari aracıyla Ulus Mahallesi'ndeki ikametinin önüne geldiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Ramazan T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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