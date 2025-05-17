Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ramazan T, 16 ATJ 138 plakalı hafif ticari aracıyla Ulus Mahallesi'ndeki ikametinin önüne geldiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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