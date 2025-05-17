Bursa'da bir kadını zorla araca bindirmek isteyen 4 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler tarafından araca zorla bindirilmek istenen kadının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından zanlılardan kurtarılan K.A. (24) isimli kadın, ifadesinde saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi olan M.A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü söyledi.

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