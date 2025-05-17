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        Bursa'da bir kadını zorla araca bindirmek isteyen 4 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:51
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        Bursa'da bir kadını zorla araca bindirmek isteyen 4 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçede 4 kişinin bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

        Polis 1. Kumsal Sokak'ta durdurduğu 31 HH 023 plakalı araçta bulunan M.D. (65), M.A. (29), M.D. (42) ve E.K'yi (40) yakaladı.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından zanlılardan kurtarılan K.A. (24) isimli kadın, ifadesinde saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi olan M.A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü söyledi.

        Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında tabanca ile 39 mermi ele geçirdi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheliler tarafından araca zorla bindirilmek istenen kadının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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