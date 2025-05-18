Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "kuyruğu gövdesinden uzun sakinleri"ne özenle bakılıyor

FATİH ÇAPKIN - Dünyanın en küçük maymun türleri arasında yer alan beyaz yüzlü marmoset maymunlar, 10 yıl önce getirildikleri Bursa Hayvanat Bahçesi'nde özenle bakılıyor.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet ile hayvanlar için doğal yaşam alanları ve barınaklar bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 150 tür ve toplam bin 112 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden misafirleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan tesiste, kuyruğu gövdesinden büyük olmasıyla dikkati çeken beyaz yüzlü marmoset maymunlar, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören hayvanlar arasında bulunuyor.

Ana vatanı Güney Amerika olan, tropik yağmur ormanlarında 8-10 bireylik gruplar halinde yaşayan maymunlar, pençeleriyle de dikkati çekiyor.

Ağaçların üstünde yaşayan, yetişkinleri 15-20 santimetrelik gövde, 30-35 santimetrelik kuyruk uzunluğuna sahip beyaz yüzlü marmoset maymunları, geceleri ağaç kovukları ve korunaklı yuvalarında konaklıyor.