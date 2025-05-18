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        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:16
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        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kırsal Çakırlı Mahallesi'nde Şerife Efe'ye (80) ait 2 katlı evde yangın çıktı.

        İçinde kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Söndürme işlemlerinin ardından ev sahiplerinin evde para ve altın olduğunu söylemesi üzerine içeriye giren jandarma ekipleri, söz konusu çantayı bularak sahiplerine teslim etti.

        Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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