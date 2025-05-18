Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Söndürme işlemlerinin ardından ev sahiplerinin evde para ve altın olduğunu söylemesi üzerine içeriye giren jandarma ekipleri, söz konusu çantayı bularak sahiplerine teslim etti.

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