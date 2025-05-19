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        Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursa'da konser verdi

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursalı müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 01:37 Güncelleme: 19.05.2025 - 02:19
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        Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursa'da konser verdi
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursalı müzikseverlerle buluştu.

        Osmangazi Belediyesinin Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte, sahneye ilk olarak Antakya Medeniyetler Korosu çıktı.

        Antakya Medeniyetler Korosu, farklı yörelere ait şarkı ve türküleri seslendirdi.

        Ardından sahneye çıkan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle birlikte söyledi.

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