Bursa'da Doca Tirilye Ultra Trail Maratonu düzenlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Doca Tirilye Ultra Trail Maratonu yapıldı.

Mudanya Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Doğanın ve Tarihin İzinde Koş" temasıyla düzenlenen organizasyon, 54 ve 29 kilometrelik parkurlarda 367 sporcuyu bir araya getirdi.

Maraton, Tirilye sahilinde verilen start ile başladı. Sporcular, zeytinlikler arasında ilerleyerek Dereköy Kilisesi, Kapanca Korsan Limanı, Aya Yani Manastırı ve Taş Mektep gibi tarihi noktaları geçti.

54 kilometrelik parkurda erkekler kategorisinde Fransız sporcu Ludovic Pommeret, kadınlar kategorisinde İlknur Yaman birinciliği elde etti. 29 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Helio Fumo, kadınlarda Hilal Oruç zirvede yer aldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinliği değerlendirerek "Tirilye için bir ilk olan bu maraton, gördüğü ilgiyle hepimizi mutlu etti. Bu topraklara değer katan her adımın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, madalya töreni ve Retro Grubu konseriyle sona erdi.