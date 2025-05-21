Bursa'da Türk bayrağına saldırı girişiminde bulunan kişinin zihinsel engelli olduğu belirlendi

Bursa Valiliği, Osmangazi ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırı girişiminde bulunan kişinin zihinsel engelli olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağını yakmaya çalıştığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ibaresi görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.