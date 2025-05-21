Bursa'da Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantının önemli olduğunu ve sonuçları itibarıyla faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isteği doğrultusunda müsilaj meselesinin görüşülmesi ve teknik bir çalıştay yapılması konusunda çalışma başlattıklarını belirten Zeybek, şöyle konuştu:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi de bize ev sahipliği yapıyor. Bu toplantının sonuçları, aslında Cumhuriyet Halk Partisinin gelecekte genel iktidarına giden yol haritamızda da hem parti programına girecek olan konu başlıklarının oluşmasına katkı sağlayacak hem de milletimiz bugüne kadar yapılmayan işlerin yakın gelecekte nasıl yapılacağına dair bir yol haritasını öğrenmiş olacak. Bu nedenle bu toplantı son derece önemli."

Zeybek, 2021'de müsilaj görülmesinin ardından sorunun araştırılıp çözülmesiyle ilgili Meclis'e önerge verdiğini hatırlatarak, "Bu, rapor haline getirilmiştir. Meclis'in arşivinde var. Her yurttaş buna ulaşabilir. Sorunun nedenini konuşma konusunda bence süreç tamamlandı. Sorunu hepimiz biliyoruz evsel atıklar." diye konuştu.

Gökan Zeybek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her hafta bir şehirde miting düzenlediğini, 25 Mayıs Pazar günü de Bursa'da miting yapacağını sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de önemli bir sorunu gündeme getirip çözümünü konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde 30 milyon nüfusun bulunduğunu ifade eden Bozbey, "Sadece evsel ve sanayi atıklardan değil tarımla ilgili de sorun var. Gübrelerden dolayı da denizi kirlettiğimizin farkında olmamız lazım. Bunların çözümü elbette var." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.