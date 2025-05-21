Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi

        Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantının önemli olduğunu ve sonuçları itibarıyla faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isteği doğrultusunda müsilaj meselesinin görüşülmesi ve teknik bir çalıştay yapılması konusunda çalışma başlattıklarını belirten Zeybek, şöyle konuştu:

        "Bursa Büyükşehir Belediyesi de bize ev sahipliği yapıyor. Bu toplantının sonuçları, aslında Cumhuriyet Halk Partisinin gelecekte genel iktidarına giden yol haritamızda da hem parti programına girecek olan konu başlıklarının oluşmasına katkı sağlayacak hem de milletimiz bugüne kadar yapılmayan işlerin yakın gelecekte nasıl yapılacağına dair bir yol haritasını öğrenmiş olacak. Bu nedenle bu toplantı son derece önemli."

        Zeybek, 2021'de müsilaj görülmesinin ardından sorunun araştırılıp çözülmesiyle ilgili Meclis'e önerge verdiğini hatırlatarak, "Bu, rapor haline getirilmiştir. Meclis'in arşivinde var. Her yurttaş buna ulaşabilir. Sorunun nedenini konuşma konusunda bence süreç tamamlandı. Sorunu hepimiz biliyoruz evsel atıklar." diye konuştu.

        Gökan Zeybek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her hafta bir şehirde miting düzenlediğini, 25 Mayıs Pazar günü de Bursa'da miting yapacağını sözlerine ekledi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de önemli bir sorunu gündeme getirip çözümünü konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Marmara Bölgesi'nde 30 milyon nüfusun bulunduğunu ifade eden Bozbey, "Sadece evsel ve sanayi atıklardan değil tarımla ilgili de sorun var. Gübrelerden dolayı da denizi kirlettiğimizin farkında olmamız lazım. Bunların çözümü elbette var." dedi.

        Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti

        Benzer Haberler

        Bursa'da tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
        Bursa'da tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
        Bursa'da, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında atık su arıtma tesisleri de...
        Bursa'da, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında atık su arıtma tesisleri de...
        Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Üzüm yaprağı toplarken çatıdan düştü
        Üzüm yaprağı toplarken çatıdan düştü
        Park halindeki 6 motosiklet yandı
        Park halindeki 6 motosiklet yandı
        Mustafakemalpaşa'da çıkan yangında 6 motosiklet kullanılamaz hale geldi
        Mustafakemalpaşa'da çıkan yangında 6 motosiklet kullanılamaz hale geldi