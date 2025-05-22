Bursa'da Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı

Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı.

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, ortak geleceği şekillendirme kararlılığıyla üretimin, emeğin ve toprağın kıymetini yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Tarımın artık yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, bağımsızlık sigortası, gıda güvenliğinin teminatı ve milli savunmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Hüsrev, "Tarım, bugün iklim değişikliği, dijitalleşme, göç ve küresel rekabetin tam kesişim noktasında yer almaktadır. Artık sadece ürün değil, sistem üretmek, sadece üretim değil, akıllı planlama yapmak zorundayız." dedi.

Hüsrev, Türkiye'nin tarımda güçlü olduğunu anlatarak, "Tarım, dünya liderliğine oynayabileceğimiz, stratejik üstünlük sağlayabileceğimiz alandır. Bu nedenle bu alana daha fazla odaklanmak, kaynak ayırmak ve vizyon üretmek ülkemiz için en doğru yatırımlardan biridir. Bu bağlamda artık proaktif, önleyici, düzeltici ve düzenleyici yaklaşımlar bir seçenek değil, zaruret haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Zirvede alınacak kararların yalnızca bugünü değil, gelecek yılları etkileyecek stratejik adımlar olacağını belirten Hüsrev, şunları kaydetti: "Yapay zeka destekli üretimden coğrafi işaretlemeye, sürdürülebilir hayvancılıktan tarımsal ihracata kadar çok çeşitli başlıklarda geliştirilecek her fikir, Türk dünyasını tarımda öncü ve küresel bir aktör haline getirecektir. Kırsalda üretimi bir ek faaliyet değil, bir yaşam biçimi olarak yeniden inşa etmeliyiz. Zira köyden kente göç, yalnızca demografik bir değişim değil, aynı zamanda tarımın can damarının kesilmesidir. Kırsalda hayatı cazip kılmadan sürdürülebilir tarımdan söz edemeyiz." AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de tarımın insanlığın vazgeçemeyeceği tek önemli ekonomik faaliyet olduğunu aktardı. Nüfusun arttığı, toprağın ve suyun azaldığı bilgisini veren Çelik, "(1990 yılında) Yaklaşık 24 milyon hektar arazi varken kullanılabilir, toprağı üretime elverişli arazi, şimdi 19 milyon hektara inmiş. Bu, bize neyi söylüyor? Toprak, tarım, gıda ve su savaşlarına hazır olun. Önümüzdeki savaşlar hangi nedene bağlanırsa bağlansın arkasında gıdayı, suya erişimi bulacaksınız." diye konuştu.