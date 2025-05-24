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        Osmanlı'nın ilk müderrisi Davud-i Kayseri kabri başında anıldı

        Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk müderris Davud-i Kayseri, Bursa'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:08
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        Osmanlı'nın ilk müderrisi Davud-i Kayseri kabri başında anıldı
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        Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk müderris Davud-i Kayseri, Bursa'da anıldı.

        Davud-i Kayseri'nin kabri başındaki tarihi çınarın altında, İznik Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle "Davud-i Kayseri Buluşması" düzenlendi.

        Programda, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmanlı ilim geleneğinin kurucusu Davud-i Kayseri'yi anlattı.

        Davud-i Kayseri'nin Osmanlı düşünce dünyasındaki yeri, ilim geleneğine katkıları ve bıraktığı manevi mirasın ele alındığı programda, konuşmaların ardından türbe ziyaret edildi ve dua edildi.

        Programa, İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Davarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

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