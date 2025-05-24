Osmanlı'nın ilk müderrisi Davud-i Kayseri kabri başında anıldı

Davud-i Kayseri'nin Osmanlı düşünce dünyasındaki yeri, ilim geleneğine katkıları ve bıraktığı manevi mirasın ele alındığı programda, konuşmaların ardından türbe ziyaret edildi ve dua edildi.

Davud-i Kayseri'nin kabri başındaki tarihi çınarın altında, İznik Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle "Davud-i Kayseri Buluşması" düzenlendi.

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