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        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazanan genç pilot Kerem Kazaz oldu

        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon 19 yaşındaki pilot Kerem Kazaz oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:41 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:16
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        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazanan genç pilot Kerem Kazaz oldu
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        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon 19 yaşındaki pilot Kerem Kazaz oldu.

        Go-kart pistinde geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitiren eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un adının verildiği sezonun üçüncü rallisine, 59 otomobil ve 118 sporcu katıldı.

        Yarışlar sonunda Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibi birinciliği elde etti. Kerem Kazaz, aynı zamanda genç pilotlar ve sınıf 2 birinciliklerinin de sahibi olurken, bu yarışın ardından şampiyona liderliğini de sürdürdü.

        Ümit Can Özdemir, ralli boyunca istikrarlı bir performans gösterdi ve Ali Türkkan'ın 40 saniye cezasının ardından mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.

        Ali Türkkan ise Rally3 aracıyla verdiği mücadeleyle sınıf üç galibiyeti ve genel klasman üçüncülüğü ile podyumun son basamağında kendine yer buldu.

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        Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallinin genel klasman ikinciliğini GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul, üçüncülüğü ve sınıf 3 birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi kazandı. Türkkan-Albayrak ekibi aynı zamanda Remed Assistance özel ödülünü de alırken, takımlar birinciliğini de Team Petrol Ofisi elde etti.

        2 gün süren 494 kilometre uzunluğundaki rallinin Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren elde ederken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu ve Sınıf 5 birincisi de Atış Motorspor'dan Sevcan Sağıroğlu-Güray Akgün oldu.

        Rallide master pilotlar birinciliğine GP Garage My Team'den Uğur Soylu, kadın pilotlar birinciliğine aynı takımdan Eda Soylu, kadın co-pilotlar birinciliğine de Begüm Uludağ ulaştı.

        Bu yıl Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Yaman Yılmaz ve Ali Emre Yılmaz birinci olurken, ekip aynı zamanda Kategori 3'de ilk sırada yer aldı.

        Alptekin Işıkalp, Sevilay Genç ekibinin ikinciliği elde ettiği kupada, Akın Can Kiper ve Murat Yılmaz da üçüncü ve Kategori 2 birincisi oldu. Kategori 4'te Sinan Yardımedici, Yeşim Alıç ve Kategori 1'de de İsmail, İbrahim Cabacı kardeşler birincilik kupalarını kaldırırken, Kadın Pilotlar birinciliğini Çiğdem Tümerkan elde eti. Kadın co-pilotlar birinciliğini ise Sevilay Genç kazandı.

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 12-13 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek 2025 Ömer Tolon sezonunun ilk toprak zeminli yarışı olan Kapadokya Rallisi ile devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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