Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı

Polis, 4 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa merkezli 25 ilde 48 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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