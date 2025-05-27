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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı

        Bursa merkezli 25 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:00
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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı
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        Bursa merkezli 25 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa merkezli 25 ilde 48 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 zanlı yakalandı.

        Polis, 4 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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