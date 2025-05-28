Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı

        MUSTAFA YILMAZ - Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki 25 sanatçı tarafından yeniden yorumlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA YILMAZ - Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki 25 sanatçı tarafından yeniden yorumlandı.

        Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in, Osman Hamdi Bey'in Bursa temalı resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdığı fotoğraflardan oluşan çalışması sergiye dönüştürüldü.

        Bir süre farklı mekanlarda sergilenen eserler, 25 sanatçının da çalışmaya dahil olmasıyla farklı boyuta taşındı. Osman Hamdi Bey'in resimleri, farklı teknikleri kullanan sanatçılar tarafından aynı mekanlarda yeniden yapıldı.

        Resimlerde yer alan hat yazıları, rahleler, cam kandiller ve çiniler, sanatçılar tarafından filografi, vitray sanatçıları, sedefkarlar ve ressamlar tarafından yeniden yorumlandı.

        Eserler, İznik Müzesi'nde "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adıyla izlenime sunuldu.

        - "Eserleri rekor fiyatlara satılıyor, dünyanın gündemine oturuyor"

        Serginin küratörü Çetin, AA muhabirine, Osman Hamdi Bey'in müzecilik kavramını bu topraklarda ilk başlatan kişilerden olduğunu söyledi.

        Sergideki Osman Hamdi Bey'in tablolarında görünen mekanların Bursa'ya ait olduğunu vurgulayan Çetin, "Eserlerde Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi ve İkinci Murat Camisi'ni görebilirsiniz. Aynı zamanda tablolarda görünen sedef kakma, cam işleme, ahşap oyma gibi sanatları da filografi, nakış, vitray gibi geleneksel sanatlarla çalışarak sergiye boyut kattık." dedi.

        Çetin, sergiyi ziyarete gelenlerin meşhur "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundaki kıyafeti giyerek fotoğraf da çekilebildiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

        "25 sanatçı bir araya geldik. Aramızda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları da bulunuyor. Bunlar farklı sanat dallarında, filografi, çini, çarpana, vitray ustası, sedef kakma ustamız var, rahmetli Zafer Karazeybek. Onun da sergimizde eserlerini bulunduruyoruz. Osman Hamdi Bey'in eserleri tüm bu eserleri farklı geleneksel sanat dallarında çalışıldı. Böylelikle güzel, sıra dışı bir sergi oldu. Sergimizin en dikkati çekici özelliği, Osman Hamdi Bey'in tabloları dünyaca ünlü. Eserleri rekor fiyatlara satılıyor, dünyanın gündemine oturuyor. Bu tablolarda görünen mekanların gerçek olduğuna ve Bursa'da olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunun dışında ben de fotoğraf sanatçısı olarak Osman Hamdi Bey'in tablolarını resmedildiği mekanlarda canlandırarak, birebir fotoğrafladım."

        Osman Hamdi Bey'in tablolarında pek çok Osmanlı sanatını da resmettiğini aktaran Çetin, "Burada çini, hat sanatı var, mimari sanatı, cam süsleme, metal işleme, mermer işleme ve sedef kakma gibi birçok sanat da var. Bunları da göstermiş eserlerinde. Biz de dedik ki 'Bunu yapabilecek yetenekli arkadaşlarımız da var.' Hat sanatını, filografi sanatıyla buluşturduk. Oradaki ahşap oyma sanatını sedef kakma sanatıyla buluşturduk. Çarpana sanatı, nakış sanatı gibi farklı sanat dallarında da bazı eserler çalışıldı. Bu geleneksel sanatları da ortaya çıkarmış, sergilemiş bulunduk." ifadesini kullandı.

        Çetin, aynı isimle de olsa her sergide farklı sanat dallarını ve eserleri çalışmaya dahil ettiklerini vurgulayarak, yaklaşık 3 ayda hazırlanan eserlerin 10 Haziran'a kadar İznik Müzesi'nde görülebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşınd...
        Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşınd...
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı
        Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı
        Motosiklet sürücüsü drift atarken kaza yaptı; o anlar kask kamerasında
        Motosiklet sürücüsü drift atarken kaza yaptı; o anlar kask kamerasında
        Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Bursa'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı