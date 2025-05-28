Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda "suyun yolculuğu" konuşuldu

BTÜ Modern Yapı Topluluğu tarafından gerçekleştirilen innoCon'25 etkinliği kapsamında düzenlenen ve Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğinde düzenlenen "Yeşilhat Akademi Buluşmaları"nda akademisyenler ve öğrenciler, "Suyun Yolculuğu" temasıyla suyun sürdürülebilirliğinden verimliliğine, atık sulardan müsilaja ve kuraklığa kadar birçok konuyu ele aldı.

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