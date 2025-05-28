Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda "suyun yolculuğu" konuşuldu

        Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğinde düzenlenen "Yeşilhat Akademi Buluşmaları"nda akademisyenler ve öğrenciler, "Suyun Yolculuğu" temasıyla suyun sürdürülebilirliğinden verimliliğine, atık sulardan müsilaja ve kuraklığa kadar birçok konuyu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda "suyun yolculuğu" konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğinde düzenlenen "Yeşilhat Akademi Buluşmaları"nda akademisyenler ve öğrenciler, "Suyun Yolculuğu" temasıyla suyun sürdürülebilirliğinden verimliliğine, atık sulardan müsilaja ve kuraklığa kadar birçok konuyu ele aldı.

        BTÜ Modern Yapı Topluluğu tarafından gerçekleştirilen innoCon'25 etkinliği kapsamında düzenlenen ve Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        İznik'te 7,5 yıl hapisle aranan hükümlü dronla takip edilip yakalandı
        İznik'te 7,5 yıl hapisle aranan hükümlü dronla takip edilip yakalandı
        Silahlı kavga cep telefonu kamerasında; 1 yaralı
        Silahlı kavga cep telefonu kamerasında; 1 yaralı
        Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar ta...
        Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar ta...
        Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşınd...
        Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşınd...
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı
        Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı