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        Bursa, AR-GE ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin kalkınmasına öncülük ediyor

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'da ihracat ve inovasyon odaklı üretime destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı 12 yılda 23'ten 169'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:10
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        Bursa, AR-GE ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin kalkınmasına öncülük ediyor
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        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'da ihracat ve inovasyon odaklı üretime destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı 12 yılda 23'ten 169'a yükseldi.

        Kentte 2014 yılında 23 olan merkezlerin sayısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle arttı. Kentte 137 AR-GE merkezi ve 32 tasarım merkezi yer alıyor.

        Türkiye'nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Bursa'da, otomotiv ve otomotiv yan sanayisi sektörüne yönelik 59, makine ve teçhizat imalatı sektöründe 24, tekstil sektöründe 18 AR-GE merkezi faaliyet gösteriyor.

        Bilgisayar ve iletişim teknolojileri, demir ve demir dışı metaller, denizcilik, dökümcülük, elektronik, enerji, gıda sanayi, iklimlendirme, imalat sanayi, kimya, mobilya, mühendislik-mimarlık faaliyetleri, lastik-plastik-kauçuk, tarım ve yazılım alanlarında da 36 AR-GE merkezi sanayiye hizmet veriyor.

        Kentte, otomotiv ve otomotiv yan sanayisinde 16, makine ve teçhizat imalatında 4, tekstil sektöründe 4, mobilya, gıda, otomotiv tasarım ve mühendislik, imalat sanayi, mühendislik ve mimarlık alanında da 8 tasarım merkezi faaliyetine devam ediyor.

        AR-GE merkezleri sayısıyla Türkiye'de dördüncü, tasarım merkezleri sayısıyla üçüncü sırada olan Bursa, bu merkezlerdeki inovasyon odaklı çalışmalarla ülkenin katma değerli üretimine katkı sağlıyor.

        - "Küresel ölçekte rekabet gücünü sürdürülebilir hale getiriyor"

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, AR-GE ve tasarım merkezi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ve BTSO rehberliğinde sürdürülen çalışmalarla Bursa'da bilgi temelli bir iş modeli inşa edildiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

        "Üniversite-sanayi işbirlikleri de AR-GE ve tasarım odaklı üretim kültürünü yaygınlaştırmak için stratejik bir zemin oluşturuyor. Bu doğrultuda BTSO olarak, Bursa'da teknoloji geliştirme bölgemiz ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) gibi güçlü yapılarla firmalara rehberlik ediyoruz. Kompozit malzemelerden teknik tekstile, otomotivden ileri mühendisliğe geniş bir alanda faaliyet gösteren bu merkezler, Bursa'nın ürettiğini geliştiren, farklılaştıran ve markalaştıran bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Bu dönüşüm, şehrimizin küresel ölçekte rekabet gücünü sürdürülebilir hale getiriyor."

        - "Donatılmış üretim becerisi kazandırıyor"

        Burkay, otomotiv, makine, tekstil, gıda, mühendislik, mimarlık ve mobilya gibi birçok farklı alanda AR-GE ve tasarım odaklı çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, "Bu çeşitlilik, Bursa'nın üretim merkezi kimliğinin yanında çok disiplinli bir inovasyon üssü haline geldiğini de gösteriyor. AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan nitelikli insan kaynağı firmaların iç pazarda daha çevik, dış pazarda daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Geliştirilen özgün ürünler, kentin marka değerini artırırken, sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor." ifadesini kullandı.

        Dünyada benzer ürünleri üreten birçok ülke olmasına rağmen pazardaki değer farklılıklarının büyük ölçüde tasarım gücü, teknolojik farklılık ve yenilikçi vizyonla belirlendiğini aktaran Burkay, "Bugün Hindistan'da, Bangladeş'te, Çin'de de tekstil üretiliyor. Fakat fonksiyonel özellikleri, teknik altyapısı ve tasarımıyla farklılaşan ürünler, pazarda çok daha yüksek değerle alıcı buluyor. Bu noktada Bursa'da kurulan AR-GE ve tasarım merkezleri, bizlere bilgiyle donatılmış üretim becerisi kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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