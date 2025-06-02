Bursa'da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi Emirhan Ş. (23), Orhangazi'de 3 aydır staj yaptığı fabrikaya gitmeyince arkadaşları durumu mahalledeki komşularına bildirdi.
Evin kapısını çalan komşuları Emirhan Ş'ye ulaşamayınca jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giren ekipler tarafından hareketsiz bulunan öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Emirhan Ş'nin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bu arada Emirhan Ş'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
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