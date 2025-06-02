Bursa'da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Bu arada Emirhan Ş'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Evin kapısını çalan komşuları Emirhan Ş'ye ulaşamayınca jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giren ekipler tarafından hareketsiz bulunan öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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