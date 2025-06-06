Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Bursa kent merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

        Hastaneye başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu.

        Kendi imkanlarıyla veya ambulansla hastaneye gelenler, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Balıkesir ve Kütahya

        Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan 120 kişi, hastanelere başvurdu. Yaralılara acil servislerde müdahale edildi.

        ​​​​​​​Kütahya'da da çeşitli yerlerinden yaralanan 17 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı