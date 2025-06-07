Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

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