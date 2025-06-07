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        Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:14 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:14
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        Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

        Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik botunun ulaştığı kardeşlerden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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