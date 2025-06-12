Bursa'da kırsal alanda iki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haydariye Mahallesi kırsalında yola inen iki ayı boğuşmaya başladı.
Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, ayıların bir süre sonra yol kenarından koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
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