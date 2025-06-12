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        Bursa'da kırsal alanda iki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:37
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        Bursa'da kırsal alanda iki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Haydariye Mahallesi kırsalında yola inen iki ayı boğuşmaya başladı.

        Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, ayıların bir süre sonra yol kenarından koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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