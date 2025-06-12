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        Bursa'da seyir halindeki otomobilden fırlayan teker güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön tekerinin fırladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:48
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        Bursa'da seyir halindeki otomobilden fırlayan teker güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön tekerinin fırladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 16 BNN 347 plakalı otomobilin sol ön tekeri yerinden çıktı.

        Otomobilden fırlayan teker, yaklaşık 300 metre yuvarlanıp kaldırıma çarparak durdu. Kontrolden çıkan otomobil de yolun sağındaki kaldırıma çarptı.

        Otomobilden fırlayan tekerin seyir halindeki araçların yanından ilerlediği anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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