Bursa'da seyir halindeki otomobilden fırlayan teker güvenlik kamerasında
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön tekerinin fırladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön tekerinin fırladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 16 BNN 347 plakalı otomobilin sol ön tekeri yerinden çıktı.
Otomobilden fırlayan teker, yaklaşık 300 metre yuvarlanıp kaldırıma çarparak durdu. Kontrolden çıkan otomobil de yolun sağındaki kaldırıma çarptı.
Otomobilden fırlayan tekerin seyir halindeki araçların yanından ilerlediği anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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