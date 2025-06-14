Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Bursa'da bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gürsu ve Kestel ilçelerinde bir ev ve iş yerinden televizyon ve para çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen İ.B'yi (24) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.