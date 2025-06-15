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        Bursa ve çevre illerde LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

        Bursa ve çevre illerde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:38
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        Bursa ve çevre illerde LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
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        Bursa ve çevre illerde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

        Bursa'da güvenlik güçleri, sınavdan saatler önce, okulların çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.

        Aileleriyle, sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, salonlara geçti.

        Öğrenciler sınavdayken bazı veliler okul dışında dua ederek, çocuklarını bekledi.

        - Çanakkale'de öğrencilerin imdadına motosikletli trafik polisleri yetişti

        Çanakkale’de 12'si merkez toplam 31 okulda, 310 salonda 4929 öğrenci LGS'ye girdi.

        Öğrenciler, saat 09.30'dan önce aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi. Öğrencilerin sınıflara girmesinin ardından, velilerin okul çevresinde heyecanlı bekleyişi başladı.

        Kimliğini kaybeden, yanlış okula giden ve herhangi bir vasıtayla sınava gireceği okula yetişemeyecek durumda olan öğrencilerin imdadına ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisleri yetişti.

        Motosikletli polisler, 112'yi arayarak yardım isteyen öğrencileri bulundukları konumdan alarak, sınava gelecekleri okullara en kısa sürede götürmek için büyük çaba sarf etti.

        - Eskişehir ve Balıkesir

        Eskişehir'de sınavın yapılacağı okullara aileleriyle gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okula alındı.

        Aileler, sınav süresince çocuklarını okul bahçesinin dışında bekledi.

        Balıkesir'in 20 ilçesinde toplam 11 bin 750 öğrencinin girdiği LGS başladı. 20 ilçedeki 53 okulun bulunduğu 738 salona aileleriyle gelen öğrenciler, sınavdan yarım saat önce içeri alındı.

        Öğrenciler, yapılan kimlik kontrollerinin ardından saatin 09.30'u göstermesiyle sınava başladı.

        Saat 12.50'de sona erecek sınava çocuklarıyla gelen aileler ise okulların çevresinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

        - Bilecik, Yalova ve Kütahya

        Bilecik'te, sınavın yapılacağı okullara aileleri ile gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınıflara alındı.

        Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler, birbirleriyle sohbet edip zaman zaman dua etti.

        Yalova'da da 12 okul 201 salonda 3 bin 200 öğrenci yapılan kontrollerin ardından LGS'ye girdi.

        Okulda sınav salonlarına giren öğrenciler kadar dışarıda onları bekleyen aileler de heyecanla beklemeye başladı. Okul çevrelerinde güvenlik önlemi alan ekipler, özellikle öğrencilerin dikkatine dağıtabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

        Kütahya'da aileleriyle sınavın yapıldığı okullara gelen öğrenciler kontrollerinin ardından içeri alındı.

        Aileleri ise çocuklarını okul dışında bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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