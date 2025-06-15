Bursa ve çevre illerde LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Bursa ve çevre illerde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Bursa'da güvenlik güçleri, sınavdan saatler önce, okulların çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.

Aileleriyle, sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, salonlara geçti.

Öğrenciler sınavdayken bazı veliler okul dışında dua ederek, çocuklarını bekledi.

- Çanakkale'de öğrencilerin imdadına motosikletli trafik polisleri yetişti

Çanakkale’de 12'si merkez toplam 31 okulda, 310 salonda 4929 öğrenci LGS'ye girdi.

Öğrenciler, saat 09.30'dan önce aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi. Öğrencilerin sınıflara girmesinin ardından, velilerin okul çevresinde heyecanlı bekleyişi başladı.

Kimliğini kaybeden, yanlış okula giden ve herhangi bir vasıtayla sınava gireceği okula yetişemeyecek durumda olan öğrencilerin imdadına ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisleri yetişti.

Motosikletli polisler, 112'yi arayarak yardım isteyen öğrencileri bulundukları konumdan alarak, sınava gelecekleri okullara en kısa sürede götürmek için büyük çaba sarf etti.

- Eskişehir ve Balıkesir Eskişehir'de sınavın yapılacağı okullara aileleriyle gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okula alındı. Aileler, sınav süresince çocuklarını okul bahçesinin dışında bekledi. Balıkesir'in 20 ilçesinde toplam 11 bin 750 öğrencinin girdiği LGS başladı. 20 ilçedeki 53 okulun bulunduğu 738 salona aileleriyle gelen öğrenciler, sınavdan yarım saat önce içeri alındı. Öğrenciler, yapılan kimlik kontrollerinin ardından saatin 09.30'u göstermesiyle sınava başladı. Saat 12.50'de sona erecek sınava çocuklarıyla gelen aileler ise okulların çevresinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. - Bilecik, Yalova ve Kütahya Bilecik'te, sınavın yapılacağı okullara aileleri ile gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınıflara alındı. Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler, birbirleriyle sohbet edip zaman zaman dua etti. Yalova'da da 12 okul 201 salonda 3 bin 200 öğrenci yapılan kontrollerin ardından LGS'ye girdi.