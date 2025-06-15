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        Sultan 1. Murad şehadetinin 636. yılında Bursa'da anıldı

        Osmanlı padişahlarından 1. Murad Hüdavendigar Han, şehadetinin 636'ıncı yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:03
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        Sultan 1. Murad şehadetinin 636. yılında Bursa'da anıldı
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        Osmanlı padişahlarından 1. Murad Hüdavendigar Han, şehadetinin 636'ıncı yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

        Savaş alanında şehit edilen Murad Hüdavendigar Han için Osmangazi ilçesinin Çekirge Mahallesi'nde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde anma töreni düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen törende, Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Programda, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Murad Hüdavendigar'ın hayatıyla ilgili bilgi verdi.

        Türbenin etrafında nohut ve pilav ikramıyla sona eren törene Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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