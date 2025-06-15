Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Yapılan aramalarda ise çok sayıda cinsel içerikli ürün, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı düşünülen 38 bin lira ele geçirildi.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, Mardin ve Antalya'daki 10 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11'i kadın 15 zanlı yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.