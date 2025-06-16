Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlerin beyanları üzerine yapılan çalışmada daireyi kiraya veren şüphelinin C.O. olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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