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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:17
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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi.

        Bu kapsamda Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Düzensiz göçmenlerin beyanları üzerine yapılan çalışmada daireyi kiraya veren şüphelinin C.O. olduğu tespit edildi.

        C.O. hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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