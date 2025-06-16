Eski TBMM Başkanı Çiçek, Bursa'da istişare ve tanışma toplantısına katıldı:

Eski TBMM Başkanı Cemil Çicek, Bursa Dostluk Grubu ile Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen istişare ve tanışma toplantısına katıldı.

Kentteki bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Çiçek, demokraside yalnızca siyasetçilerin değil, tüm bireylerin sorumluluğu bulunduğunu bildirdi.

Çiçek, demokrasinin sadece sandığa gitmek olmadığını dile getirerek, herkesin az çok sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

Siyasetin her talep edilenin doğru olduğu varsayımıyla yapılamayacağını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"İki temel sorun var. Birincisi, siyasi katarakt, gerçeği tam göremiyoruz. İkincisi, hafıza, dünü unuttuk, o yüzden aynı hataları tekrar ediyoruz. Yanlış yolda doğru adım olmaz. Doğruya ulaşmak için önce yanlışı görmeli, yüzleşmeli ve bu yanlışları tekrar etmemeliyiz. Siyasi partilerin 'bayilik sistemi' gibi çalışması sağlıksız bir yapıyı doğuruyor. Siyasi partiler, siyaset biliminin tanımladığı gibi toplum taleplerini bilimsel çözüme taşıyan kurumlardır ama bizde siyaset bayilikle karıştırılıyor. Siyah-beyaz kutuplaşması bu yüzden arttı. Toplumda siyah-beyaz hastalığı var. Oysa Türkiye gibi karmaşık coğrafyada çözümler gri alanlardadır."

- "Özellikle 2013'te çözüm arayışlarına gereken destek verilmedi"

Çiçek, 50 yıldır terörle mücadelede geçmişte yapılan hataların tekrarlandığını da vurgulayarak, bu süreçte 38 farklı terör örgütünün izine rastladığını dile getirdi.

Geçmişte atılan adımlar yeterince sahiplenilmediği için çözüme varılmadığının altını çizen Çiçek, "Özellikle 2013'te çözüm arayışlarına gereken destek verilmedi. Bu işin çözümü için el sıkmak gerekiyordu ama cenazelerde bile eller sıkılamadı. İspanya'da Bask terörü karşısında tüm partiler sosyal demokratından Hristiyan demokratına kadar bir araya gelerek ortak tavır koydu. Türkiye’de toplumsal birlik hala zayıf." ifadesini kullandı.

Çiçek, sağ-sol kamplaşmasının geçmişte çok ağır sonuçlara yol açtığını belirterek, "Biz sağ yumruğumuzu sıktık, sol da yumruğunu sıktı. Sonuçta 5 bin gencimizi kaybettik. Artık yumruk sıkma devri bitmeli. Siyasette yumruk sıkarak değil el sıkarak çözüm üretebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.