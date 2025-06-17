Bursa'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde seyreden Ali A. (56) idaresindeki 16 BAB 335 plakalı motosiklet ile Hamza T. (26) idaresindeki 16 M 06 009 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ali A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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