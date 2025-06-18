Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Akhisar Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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