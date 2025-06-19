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        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek

        Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:09
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        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek
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        Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek.

        Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğundaki koşu, "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilecek.

        Mint Organizasyon tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak.

        Ultra Trail, 100 kilometre, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre, 6 kilometre ve bu yıl yeni eklenen 42 kilometre olmak üzere 6 parkurda koşulacak.

        Katılımcılar, erkek-kadın genel klasman, erkek-kadın 40, erkek-kadın 40+, erkek-kadın 50+, erkek-kadın 60+ yaş kategorilerinde yarışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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