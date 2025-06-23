Bursa'da eşinden boşanma aşamasındaki kadının uğradığı saldırı taksi kamerasında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve bindiği taksinin sürücüsünü silahla ateş ederek yaralayan sanığın, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayın ardından tutuklanan sanık Kadir E'nin, sokakta karşılaştığı eşi Meltem E. (55) ile tartışmasının ardından kadının bölgeden uzaklaşmak için bindiği taksiye ateş açmasıyla yaşanan panik araç içi kamerasınca kaydedildi.

Dava dosyasına da giren görüntülerde, Meltem E'nin koşarak taksiye bindiği ve sürücüden kendisini polis merkezine götürmesini istediği, "Beni öldürecek" diye bağırdığı, bu sırada dışarıdan ateş edilmesiyle kadının ve taksi şoförü Mehmet U'nun yaralanması yer aldı.

Hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanığın, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.