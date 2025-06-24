Orhaneli ilçesinde anız yangını söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.
Çöreler Mahallesi'ndeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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