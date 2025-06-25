Karacabey Belediyespor Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti

Açıklamada, "Takımımıza katılan Furkan Fehmi Güneş'e başarılar diler, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.