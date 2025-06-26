GÜNCELLEME - Bursa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

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