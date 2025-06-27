GÜNCELLEME - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Dün de aynı bölgede yangın çıkmış ve 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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