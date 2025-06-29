Sanayi kenti Bursa ihracatta 116 ülkeyi geride bıraktı

BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Bursa, geçen yıl gerçekleştirdiği 18,2 milyar dolarlık ihracatla 116 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 16,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa'nın serbest bölge rakamlarıyla toplam dış satımı 18,2 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret hacminin 29 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği 2024 yılında, 195 farklı ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Bursa, 116 ülkeden fazla ihracat performansı sergiledi.

Bursa'nın 2024 yılı ihracatında en yüksek payı 7,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisi alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı 1 milyar 575 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatı 1 milyar 284 milyon dolar, makine ve aksamları sektör ihracatı ise 1 milyar 254 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracatın geri kalanı ise kentteki diğer sektörler tarafından yapıldı.

- "Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz"