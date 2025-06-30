Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan K.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarpması sonucu kaldırımda yürüyen K.Ö. (60) ve O.D. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Muradiye Mahallesi'nde E.F. (51) idaresindeki 34 KNU 090 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı.

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