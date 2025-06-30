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        GÜNCELLEME - Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:11
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        GÜNCELLEME - Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İznik ilçesinde İnikli mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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