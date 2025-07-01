GÜNCELLEME - Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Bursa'da saat 11.47'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi.
Bursa'da saat 11.47'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 9,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
- Bursa Valiliğinden açıklama
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.