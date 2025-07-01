Bursa'da arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Polis ekiplerine ait TOMA'nın da müdahale ettiği yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Balkan Mahallesi'deki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.