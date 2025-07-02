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        Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:31
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        Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personel, Mustafakemalpaşa'daki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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