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        Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:47
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        Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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