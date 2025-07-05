Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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