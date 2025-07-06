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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:11
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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, F.B. (75), kendisini telefonla oğlu gibi arayan ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kuyumcu arkadaşının gelip alacağını beyan eden kişiye, 672 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para verdi.

        Dolandırıldığını anlayan F.B'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin U.E. (35) olduğunu belirledi.

        Yapılan teknik ve fiziki takibi ardından U.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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