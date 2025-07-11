Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüneyköy ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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