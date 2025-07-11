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        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:28
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        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüneyköy ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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