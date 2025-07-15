İnegöl'deki iş kazasında işçi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dinçer Ü., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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