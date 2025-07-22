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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:28
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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Serkan G. (26) idaresindeki 34 GJE 872 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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