Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Serkan G. (26) idaresindeki 34 GJE 872 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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