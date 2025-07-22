Bursa'da otomotiv fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesi'ndeki bir otomotiv fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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