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        Bursa'da binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:08
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        Bursa'da binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan eski bir binanın çatısını söken Turgay G. (39), yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Turgay G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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