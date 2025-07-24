Çalı Köy Filmleri Festivali 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu başladı

Türk sinemasının ilk köy filmlerinden "Aysel Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneğince düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamındaki 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu başladı.

Nilüfer Pancar Deposu'ndaki sempozyumun açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çevre illerdeki orman yangınları nedeniyle festival kapsamında gerçekleştirilecek konserleri iptal ettiklerini söyledi.

Sinema sanatına ilgi duyanlara yeni ufuklar açmayı, farklı disiplinlerden katkılarla bu alandaki düşünsel zenginliği artırmayı amaçladıklarını ifade eden Özdemir, "Ülkemizde festivaller kapsamında düzenlenen akademik sempozyumlar, oldukça sınırlı sayıda. Biz, bu alandaki boşluğu görerek vizyonumuzu genişleten nitelikli ve kalıcı bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Özdemir, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bakış açılarının sempozyumu zenginleştireceğini belirten Özdemir, "Önümüzdeki yıl sempozyumu uluslararası boyuta taşımak gibi güçlü bir hedefimiz de var. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Nasıl ki festivalimiz her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyorsa bu sempozyumun da önümüzdeki yıllarda öncü bir organizasyona dönüşeceğine inanıyorum." diye konuştu.